Centro e via Bologna, in arrivo 40mila euro

Valorizzazione e potenziamento del territorio attraverso due nuovi hub, da realizzare uno in centro storico e uno in zona Gad e via Bologna, volti a potenziare l’attrattività economica, culturale e turistica della città. Il progetto ha avuto dalla Regione 40 mila euro, il massimo ottenibile, per realizzare lo studio di fattibilità, ovvero il primo step di un progetto di ampio respiro, che nasce dalla volontà del Comune di potenziare il tessuto economico e sociale della città, favorendo la crescita del commercio locale, la creazione di nuove opportunità per i residenti e un contributo allo sviluppo del turismo. Il centro storico, patrimonio Unesco, rappresenta già un importante punto di riferimento. Con il nuovo piano di sviluppo si intende rafforzare ulteriormente la sua attrattività. Il progetto coinvolge piazza Trento Trieste e piazza Savonarola, e le vie pedonali e commerciali limitrofe. Per quanto riguarda l’hub in Centro storico, l’obiettivo del progetto è quello di migliorare l’infrastruttura urbana per accogliere un numero sempre maggiore di eventi culturali di alto livello, tra cui eventi, spettacoli, fiere e mercati. Grande attenzione sarà data alla valorizzazione del commercio locale, sostenendo le storiche botteghe e puntando sulla riqualificazione e innovazione della rete commerciale e dei servizi, anche con l’utilizzo di nuovi attrattori come ad esempio la “Casa dell’Ortolano”. La programmazione di eventi sarà affiancata dal potenziamento del circuito museale, che comprende attrazioni come il Castello, Palazzo dei Diamanti e Palazzo Schifanoia. Per quanto concerne invece l’hub di prossimità, l’area individuata è quella dell’Area GAD e di via Bologna, da tempo oggetto di importanti investimenti per la riqualificazione urbana. Anche via Bologna, storica direttrice commerciale della città, sarà oggetto di interventi, con particolare attenzione alla riconversione di edifici dismessi e alla creazione di nuove opportunità per le attività commerciali. Il progetto complessivo è di 80 mila euro. Attraverso la legge 12/2023 la Regione Emilia-Romagna ha inteso favorire lo sviluppo dell’economia urbana e la riqualificazione, sostenibilità, potenziamento e gestione della rete dei servizi e degli spazi urbani, mettendo a bando un milione di euro per tutto il territorio regionale. Ferrara ha presentato due proposte che le hanno assicurato il tetto massimo previsto per avviare uno studio di fattibilità. "L’hub urbano è un’area individuata dalle amministrazioni locali in cui si intende investire per lo sviluppo urbano, la valorizzazione e il rilancio del commercio e dei servizi: in particolare abbiamo avanzato alla Regione una proposta di sviluppo per l’hub urbano del centro storico allargato a punti d’attrazione nell’immediato fuori Mura, come Porta Paola e la Nuova Darsena, ed una per l’hub di prossimità individuato nella zona via Bologna e GAD come progetto di rilancio di quest’area", spiega l’assessore al Commercio Francesco Carità. "Avvieremo lo studio di fattibilità, continuando il confronto con i cittadini interessati, in primis le associazioni di categoria al fine di presentare un piano concreto entro le scadenze".