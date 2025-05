Centro estivo inclusivo per ragazzi da 6 a 17 anni

Si amplia l’offerta estiva nel Comune di Cento: l’amministrazione ha affidato, tramite procedura pubblica, la co-progettazione di un nuovo centro estivo inclusivo a Uisp Ferrara, in partenariato con Fondazione Don Giovanni Zanandrea, Cooperativa Bangherang, Cooperativa Intandem e Associazione Le Passeggiate di Agata. Il progetto è rivolto a bambine, bambini e adolescenti dai 6 ai 17 anni, con particolare attenzione all’inclusione di minori con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992. Il centro sarà attivo a Renazzo, in via di Renazzo 40, dal 9 giugno al 12 settembre 2025, dal lunedì al venerdì con orario 7,30-17,30. L’iniziativa va ad affiancarsi al tradizionale Centro Estivo Comunale, che da anni accoglie i minori della scuola dell’infanzia e primaria durante i mesi di giugno e luglio. Il nuovo centro estivo inclusivo permetterà, invece, di coprire l’intero arco del periodo estivo, includendo agosto e parte di settembre, e si rivolge anche ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria di primo e secondo grado, finora esclusi da questo tipo di offerta comunale. Le attività proposte promuoveranno il diritto al tempo libero, alla socialità e al gioco (foto d’archivio).