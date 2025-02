"Centro, il problema della sicurezza. Basta scuse, ora servono risposte"

"Sul problema sicurezza in centro, i cittadini meritano risposte concrete. Invece il sindaco pensa al nuovo dormitorio che nascerà in città e che rischia di attrarre altre persone problematiche". È la voce di Fratelli d’Italia e Lega che intervengono dopo gli ennesimi episodi che hanno destato paura e preoccupazione in centro. Un soggetto, già ampiamente conosciuto dalle forze dell’ordine qualche sera fa ha infatti minacciato con un coltello un ristoratore, con frasi forti, "ti uccido". Una situazione che per cittadini e commercianti sta diventando esasperante. "Da mesi sono costretti a convivere con un individuo che, impunemente, commette reati e disturba la quiete pubblica – dicono Luca Cardi e Alex Meloni della Lega –ma il sindaco Accorsi e il Pd scarica le responsabilità sul governo nazionale. I cittadini meritano risposte concrete, non scuse. Non è normale che il centro storico sia ostaggio di un personaggio che va in giro a denudarsi, questa volta addirittura armato di coltello. Secondo il sindaco "esiste una normativa nazionale carente per gestire queste situazioni": fa piacere che anche il sindaco confermi come il PD nei tanti anni al Governo non abbia fatto nulla per migliorare la sicurezza nelle nostre città, ma non capiamo a questo punto perché continui ad amministrare Cento tenendo il PD in maggioranza, visto che tutt’oggi i suoi esponenti continuano ad opporsi ad ogni tipo di riforma sulla sicurezza". I due leghisti lanciano un appello. "Dato che sindaco e giunta non sembrano in grado di risolvere il problema, chiediamo almeno che evitino di crearne nuovi – proseguono - Cosa accadrà con l’apertura del dormitorio in pieno centro? Il rischio è che diventi una calamita per persone problematiche, aggravando ulteriormente la situazione. Agisca responsabilmente e blocchi una volta per tutte il progetto del dormitorio". "La situazione della sicurezza a Cento sta peggiorando di giorno in giorno – dicono i consiglieri di Fratelli d’Italia – Gli episodi di criminalità sono in aumento, e i cittadini sempre più preoccupati per l’assenza di risposte concrete da parte dell’amministrazione. Furti, vandalismo, spaccio e risse sono ormai all’ordine del giorno in zone come via Matteotti, il centro storico e i parchi pubblici. Di fronte a tutto questo, il sindaco sembra non avere una strategia efficace. Piuttosto che intervenire con misure concrete per migliorare la sicurezza, l’amministrazione ha deciso di aprire un dormitorio. Scelta che rischia di aggravare il problema: un dormitorio senza adeguati controlli e piano di gestione chiaro può trasformarsi in un ulteriore fattore di insicurezza, attirando situazioni problematiche che si andrebbero a sommare ai disagi già esistenti" E incalzano. "Esprimiamo la nostra solidarietà ai commercianti che sono stati vittime di aggressioni – dicono - È fondamentale che le autorità locali prendano provvedimenti".

Laura Guerra