Centro ’La Resistenza’ L’ordinanza del sindaco: "È poco sicuro, lo chiudo"

di Federico Di Bisceglie

Chiuso per lavori di messa in sicurezza. L’ordinanza, alla fine, è arrivata: il centro sociale di via della Resistenza, dovrà abbassare la saracinesca per permettere la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza "degli immobili mediante idonee operazioni". Le operazioni comprenderanno la "verifica dell’impianto elettrico del fabbricato principale, vistosamente rimaneggiato, adeguamento a norma e acquisizione di certificazione"; l’immediata "cessazione di ogni lavoro in atto presso il locale accessorio, fino a completa regolarizzazione anche autorizzativa e messa in sicurezza del cantiere e dei materiali ivi stoccati, verifica dell’adeguamento a norma e acquisizione di certificazione degli impianti elettrici non certificati"; la verifica "tecnica di struttura metallica con copertura leggera collocata nell’area cortiliva con acquisizione di certificazione in merito alle condizioni strutturali e al montaggio o, in difetto, rimozione della struttura stessa". Il provvedimento contingibile e urgente porta la firma del sindaco Alan Fabbri e dispone, tra le altre cose, di "non accedere e di non consentire a terzi l’accesso al locale temporaneamente e sino al perdurare delle condizioni rilevate e, comunque, fino ad avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dello stesso". Non solo. All’immobile sarà "inibito l’accesso sino al ripristino". I lavori di messa in sicurezza, si legge nell’ordinanza, "dovranno essere eseguiti entro un termine di 30 giorni dalla notificazione dell’ordinanza, stabilendo che, qualora i destinatari dell’atto non vi diano attuazione nei termini previsti, le opere necessarie di messa in sicurezza dell’immobile verranno effettuate dal Comune, senza ulteriore comunicazione ai proprietari, ponendo a carico dei legittimi detentori ogni spesa inerente all’intervento". I destinatari sono il rappresentante del coordinamento provinciale di Ancescao Maurizio Geusa e il presidente del centro sociale La Resistenza, Francesco Ganzaroli. La decisione di chiudere temporaneamente il locale non nasce da oggi. Anzi, l’ordinanza del sindaco è l’epilogo di una vicenda che ha assunto una forte connotazione politica ed è stata al centro di diverse polemiche nei mesi scorsi.

Tra le prime a sollevare ‘il caso’ è stata la consigliera dem, Ilaria Baraldi. Tra l’altro, anche lo stesso Ganzaroli partecipò a una seduta di commissione consiliare per esprimere la sua contrarietà alla direzione assunta dalla giunta, orientata appunto alla chiusura del locale di via della Resistenza. Va detto comunque che, al di là delle schermaglie politiche, la relazione tecnica allegata all’ordinanza descrive una situazione piuttosto precaria relativamente all’immobile. I tecnici infatti hanno rilevato la presenza di "strutture e tettoie esterne di notevoli dimensioni e incerta realizzazione". Opere per le quali "non risultano certificazioni di corretto montaggio e conformità degli impianti". Possibili criticità "in caso di agenti metereologici in genere e possibili criticità di fulminazione causa impianti elettrici esterni non protetti". Tra l’altro, nel locale, è presente "materiale di vario genere accatastato: libri, pedane, fondali materiali da cucina ed altro. Tutto materiale ad alto rischio di infiammabilità". Il tutto, concludono i tecnici, "in assenza di impianti antincendio eccetto la presenza di estintore".