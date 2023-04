Centro ’La Resistenza’ Ricorso al Tar: "Sfratto illegittimo e pretestuoso"

Alla fine è arrivato il ricorso al Tar. Ancescao e il centro sociale La Resistenza non potevano accettare la decisione, assunta dal Comune attraverso una delibera del gennaio scorso, di abbandonare la sede. O meglio "di essere sfrattati", come scrivono i promotori del contenzioso. In effetti sul mancato rinnovo della convenzione tra Ancescao e Comune si è consumata più di una frattura. Politicamente il caso è incandescente e, tra tutti, la consigliera dem Ilaria Baraldi se n’è fatta carico a più riprese. "La giunta – scrive il centro sociale - ha adottato dei provvedimenti per sfrattarci dall’immobile di via della Resistenza, luogo da sempre deputato ad attività di volontariato a carattere sociale e culturale, anche da prima dell’attuale gruppo di gestione. Questo nonostante una concessione perfettamente in vigore, che ci attribuisce un valido titolo legale per rimanere dentro ancora per diversi anni". "I provvedimenti formali adottati sin da subito – scrivono in una nota i ricorrenti - ci sono apparsi pretestuosi e illegittimi. Ben vengano i lavori di riqualificazione dell’immobile ma, ci chiediamo, che cosa impedisce di farci proseguire la nostra attività contestualmente ai cantieri. Non è dato saperlo". In questo senso, spiegano, "abbiamo persino dato la nostra disponibilità a sospendere temporaneamente, per il tempo necessario, la programmazione, pur di andare incontro alle asserite esigenze dell’amministrazione, ma non abbiamo ricevuto risposta". Peraltro, denuncia La Resistenza, "a differenza delle altre associazioni, il Comune non ci ha nemmeno proposto una soluzione alternativa". I promotori del ricorso rivendicano il fatto di aver "tentato in tutti i modi di avere un dialogo serio e costruttivo", anche nel corso della commissione consiliare di qualche settimana fa, "ma abbiamo ricevuto in cambio offese e falsità". Di qui la stoccata rivolta al primo cittadino Fabbri. "Con l’ultima sparata del sindaco – spiegano da La Resistenza - si è avuta la definitiva conferma che questa amministrazione antepone interessi propagandistico elettorali ai principi di imparzialità, buona fede e trasparenza, con buona pace di centinaia di volontari e soci che offrono alla città una ricca offerta di attività sociali e culturali, ampiamente riconosciuta. Non è tollerabile questo atteggiamento arrogante e discriminatorio".

"Tutti i centri Ancescao – così il legale dell’associazione, Bernardo Gentile - hanno ripreso le loro attività, con l’impegno di offrire servizi, aiuto e supporto ai cittadini con particolare riguardo agli anziani ma anche alle famiglie. La Resistenza rappresenta la risposta alla domanda di cultura, attività ricreative e solidaristiche che si sono concretizzate fra i frequentatori, che per ragioni di ricambio generazionale non sono anziani, ma non ci sono preclusioni e si sta lavorando per creare momenti di incontro e iniziative di interesse per coinvolgere i vicini".

Federico Di Bisceglie