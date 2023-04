Centro ’La Resistenza’ Un aperitivo con i vicini "Dal Comune accuse false"

"Noi proseguiremo con le nostre attività, da sempre a forte carattere intergenerazionale. Siamo coscienti che è proprio nel pratico che dimostriamo e dimostreremo quanto le accuse e la narrazione tossica a noi rivolte dall’amministrazione siano false". Non si arrendono i militanti della Resistenza. Dopo la querelle legata al mancato rinnovo della concessione dei locali da parte del Comune, il centro sociale ha deciso di organizzare un aperitivo di quartiere con i residenti. "Un momento significativo – spiegano i militanti della Resistenza, guidati dal presidente Francesco Ganzaroli (foto) – pensato per festeggiare insieme al vicinato l’inizio della primavera e l’anniversario della riapertura della Resistenza. L’incontro è stato partecipato da persone di tutte le fasce d’età, dai tre agli ottant’anni, in uno spirito di rinascita che ha caratterizzato da sempre questo posto. Ricordiamo infatti che questo spazio è stato riaperto dopo due anni di pandemia, che tante persone ha allontanato e isolato, persone che tuttavia stanno dimostrando estrema necessità di riappropriarsi di esperienze simili".

L’iniziativa si inserisce nel solco di un precedente incontro fatto dal primo cittadino Alan Fabbri con i residenti della zona. Quella, per l’amministrazione, era stata l’occasione per rimarcare la linea del mancato rinnovo della concessione. "Il vicinato – così la Resistenza – ci ha portato la sua solidarietà e il loro sostegno alle nostre attività, nella cornice di un dialogo costruttivo che tenga conto delle esigenze e delle necessità di tutte le persone del quartiere si sta ricostruendo lentamente, ma quotidianamente, una comunità locale attiva e unita". Di qui l’invito alla cittadinanza. "Invitiamo calorosamente tutta la cittadinanza ai vari incontri programmati nel prossimo futuro – si legge nella nota diffusa dal centro sociale –: è proprio in queste occasioni, infatti, che potrete vedere ciò che nel concreto costruiamo tutti e tutte assieme, con la grande passione di chi si spende per gli altri a titolo completamente gratuito". Il prossimo appuntamento del centro sociale La Resistenza è quello del 25 aprile.