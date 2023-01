Centro mentale, investito oltre un milione

Un progetto di salute è sempre possibile se collegato a un processo reale di emancipazione e di liberazione di uomini e donne. Soprattutto se attuato in ambiente moderno e funzionale: risponde a questa esigenza il progetto di ristrutturazione del centro di salute mentale "Franco Basaglia" di Portomaggiore. E’ un investimento di circa 1,5 milioni di euro, tenuto a battesimo ieri pomeriggio dall’assessore regionale alle Politiche della Salute, i consiglieri regionali ferraresi del Pd Marcella Zappaterra e Marco Fabbri, il direttore generale dell’Ausl Monica Calamai, i sindaci di Portomaggiore e Ostellato Dario Bernardi e Elena Rossi, il direttore del distretto sud est Roberto Bentivegna, Marika Colombi direttrice della sezione infermieristica dell’Asul, oltre a una folta rappresentanza di operatori della Casa della salute. "E’ un investimento che rende dignitosa il "Franco Basaglia", ha evidenziato Monica Calamai, che ha anticipato l’intenzione di aprire a Ostellato nel prossimo mese di febbraio la sede del servizio infermieristico territoriale, all’interno del Quisisana 2.

La residenza sanitaria psichiatrica di Portomaggiore si occupa della cura e riabilitazione per utenti psichiatrici con situazioni complesse, principalmente giovani pazienti della fascia 18-35 anni con disturbi di personalità. Una novità sperimentale dal 2022 interessa il trattamento dei pazienti con doppia diagnosi: si trattano giovani pazienti con problemi di uso di sostanze correlati al disturbo psichiatrico. Sarà una ristrutturazione completa: l’edificio attuale passerà da uno a due piani, distribuiti in 780 metri quadrati complessivi, tutti climatizzati; al piano terra gli uffici e gli ambulatori, al primo piano gli spazi per il soggiorno dei pazienti. La residenza psichiatrica a trattamenti intensivi ha in dotazione 16 posti letto, con una assistenza continua e applica trattamenti riabilitativi individuali e di gruppo e trattamenti psicoterapeutici orientati al recovery della persona.

Il tasso di occupazione medio, dall’apertura nel 1998 a oggi, supera il 90% e il numero di pazienti riabilitati, che ruota sui posti letto è di circa 50 all’anno, ma nell’ultimo periodo l’afflusso è stato rallentato dal Covid. Più in generale nella Casa della Salute di Portomaggiore-Ostellato il servizio psichiatrico territoriale svolge ogni anno circa 300 prime visite, principalmente per disturbi della personalità e ha in carica circa 800 pazienti, su un bacino d’utenza di 37 mila residenti.

Svolge anche attività di consulenza e opera in rete con i medici di medicina generale del territorio. Entro il mese di marzo sarà completata la progettazione, con apertura del cantiere entro quest’anno, con consegna dell’opera entro il 2025; durante i lavori il servizio funzionerà regolarmente, in quanto procederanno un piano per volta, senza interferire con l’attività di cura.

Franco Vanini