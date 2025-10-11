Centro nuoto appeso ad un filo: "La piscina rischia di chiudere"

"Ho sempre creduto che il Centro Nuoto Copparo fosse molto più di un impianto sportivo. È un luogo di relazioni, di crescita, di comunità. In questi quattro anni abbiamo affrontato tempeste silenziose, senza clamore, rimboccandoci le maniche ogni giorno. Abbiamo lavorato con umiltà, spesso in silenzio, convinti che il nostro impegno parlasse da sé. La delusione più grande non è solo la fatica, ma il fatto che questa fatica non sia stata riconosciuta da chi avrebbe dovuto sostenerla, valorizzarla, proteggerla. Anzi, spesso è stata oggetto di umiliazioni", così Diego Petrucci, presidente del Centro nuoto Copparo, annuncia quella che rischia di essere la fine di una bella avventura cominciata tanti fa.

Nel 2026 il Centro Nuoto Copparo compirà 40 anni "40 anni di storia, 8 dipendenti e 80 collaboratori a rischio. Il futuro è appeso a un filo. Situazione finanziaria grave. Senza interventi, l’impianto rischia la chiusura", frasi amare che portano alla luce una situazione drammatica. "Dal 1986 a oggi – riprende – la società che lo gestisce ha accompagnato generazioni di cittadini nella pratica sportiva, diventando un punto di riferimento educativo, sociale ed aggregativo. In questi spazi sono cresciuti atleti che hanno raggiunto palcoscenici internazionali, dalle competizioni mondiali alle Olimpiadi. Oggi, però, il futuro è a rischio". La società lancia un appello: "Senza un intervento immediato, la prosecuzione delle attività non potrà essere garantita. E l’impianto, cuore pulsante dello sport copparese, rischia di restare chiuso per un periodo indefinito. E’ giusto che cittadini, utenti e istituzioni sappiano come stanno davvero le cose".

Il Centro Nuoto Copparo è gestito dalla società in convenzione con il Comune dal 2008, a seguito di un investimento per la costruzione dell’impianto attuale. Originariamente, il mutuo contratto per finanziare l’opera doveva estinguersi nel 2023, in parallelo alla cessazione dei contributi pubblici che ne garantivano l’equilibrio economico e finanziario. A seguito della moratoria Covid, la scadenza del mutuo è stata prorogata fino al 31 ottobre 2027, mentre i contributi sono cessati come del resto era previsto. Lo squilibrio nasce da qui. "La società – afferma Petrucci – ha continuato a sostenere i costi del mutuo senza più ricevere il sostegno pubblico che ne compensava il peso. Il mutuo è garantito dal Comune. Questo significa che, in caso di inadempienza da parte della società — come purtroppo sta accadendo, siamo in ritardo con le rate —, sarà il Comune a dover onorare la garanzia. E questo ricadrà sulle finanze pubbliche e sulle spalle dei cittadini. A questo punto, ci chiediamo: vale davvero la pena rischiare tutto questo? È lecito domandarsi se sia giusto mettere a repentaglio un presidio sportivo, educativo e sociale come il nostro, che ogni giorno accoglie migliaia di persone. Pur riconoscendo che sono stati avviati momenti di confronto e percorsi formali, resta il dubbio se tutto ciò sia stato sufficiente a garantire la reale continuità del servizio. Non sarebbe più saggio intervenire oggi piuttosto che trovarsi domani a doverne sostenere i costi economici e sociali, ben più pesanti?"

La società, a partire dal 2024, con costi invariati e un sostegno economico dimezzato, ha continuato a onorare il mutuo e sostenere le spese di gestione. Da qui si è generato un buco annuo di 95.000 euro che ha eroso ogni margine di equilibrio economico.