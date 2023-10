Centro Nuoto, evento per la ricerca

Sabato, il Centro Nuoto Copparo ospiterà l’importante iniziativa ‘Prevenzione e ricerca oncologica: in prima linea per la lotta ai tumori’. Un evento organizzato in occasione dell’Ottobre Rosa dallo stesso Centro Nuoro Copparo in collaborazione con A-Rose, Cna Ferrara-Cna Pensionati, Centro di medicina Ferrara, con il patrocinio del Comune. Dalle 9.30 prenderà il via il convegno dedicato a due temi fondamentali, quali ricerca e prevenzione. Dopo il saluto delle autorità, Paola Mastellari, radiologa al Centro di Medicina di Ferrara, relazionerà su ‘L’importanza della prevenzione’, quindi l’illustrazione del progetto A-Rose ‘La ricerca oncologica di eccellenza all’approccio terapeutico sul territorio’, per terminare con la lezione di pilates per il benessere della schiena. L’intero ricavato della mattinata sarà devoluto ad A-Rose ODV per contribuire alla ricerca.