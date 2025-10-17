Centro nuoto, nessuna proroga: "Siamo fuori: la piscina chiude"

"Dalle 17 di ieri siamo ufficialmente fuori dalla gestione della piscina. La banca ci ha comunicato via pec che non ci concederà altro tempo per il pagamento delle rate del mutuo. La richiesta di avere una dilazione non è stata accolta. Da questo momento siano inadempienti, la struttura non ha più un gestore. Si chiude", così Diego Petrucci, presidente del Centro nuoto Copparo, annuncia l’ultima puntata di una vicenda molto amara, dolorosa per una società che ha 40 anni di storia, 8 dipendenti, 80 collaboratori. Per il paese di Copparo che si trova all’improvviso senza un luogo dove fare sport. Un punto di riferimento. "La proroga era la nostra ultima speranza – riprende –. Ci abbiamo creduto fino alla fine e in questi giorni abbiamo lottato, è stata una corsa contro il tempo proprio per cercare una soluzione. Così la storia purtroppo finisce qui". Ci saranno pesanti ricadute. Il Comune si accollerà il mutuo, dovrà subentrare un altro gestore. "L’Amministrazione dovrà fare un bando, una gara. Se va bene la piscina rischia di restare chiusa almeno un anno. Noi abbiamo fatto il possibile, è andata male". Forte la preoccupazione espressa dalla Cgil che, nei giorni scorsi, aveva chiesto un confronto con la gestione e la proprietà a tutela dei lavoratori. E oggi ci sarà un sit-in, alle 18,30, davanti al Centro Nuoto Copparo. Una lettera dei genitori dei tanti atleti agonisti e pre-agonisti sarà consegnata al Comune per sensibilizzarne la collaborazione e un impegno concreto. "Il Centro Nuoto di Copparo è un fiore all’occhiello del panorama natatorio italiano, che rischia di disperdere le professionalità e i talenti che in questi anni hanno dato i ’natali sportivi’ a eccellenze dello sport nazionale come Filippo Pelati (due straordinarie medaglie di bronzo nel nuoto artistico ai Mondiali di Singapore 2025) e Mirco Di Tora (33 titoli italiani assoluti tra 50 e 100 metri dorso, oltre alle staffette 4x100 mista e 4x100 stile libero)". La Slc Cgil esprime profonda preoccupazione. "La notizia del possibile ridimensionamento, se non addirittura della chiusura dell’impianto, rappresenta un colpo durissimo non solo per il tessuto sportivo e sociale del territorio, ma anche e soprattutto per le lavoratrici e i lavoratori attualmente impiegati nella struttura".

Mario Bovenzi