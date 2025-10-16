Centro Nuoto, un tavolo di confronto. Uisp: "Valutiamo assieme soluzioni"

Strade, attesa infinita

La presidente provinciale Banzi: "Va mantenuto vivo un presidio sportivo". Domani vertice con Pagnoni

La presidente provinciale Uisp Eleonora Banzi sollecita l’amministrazione comunale a un tavolo di confronto per salvare la struttura

Uisp Ferrara, a seguito dell’incontro con la presidenza del Centro Nuoto Copparo, esprime forte preoccupazione per il destino dell’impianto sportivo, che oggi rappresenta un presidio sociale, sanitario ed educativo per l’intera comunità. "Parliamo di un luogo – dichiara Eleonora Banzi, presidente Uisp Ferrara – che genera salute, relazioni e inclusione. Quando uno spazio come questo rischia la chiusura, non è ‘solo’ un problema gestionale: è una ferita aperta per il territorio”. L’ente annuncia la richiesta di un tavolo istituzionale con il Comune di Copparo, consapevole che non esistono soluzioni facili né promesse da fare con leggerezza. Alla luce delle recenti comunicazioni dell’amministrazione comunale e dell’allarme lanciato pubblicamente dalla comunità, c’è preoccupazione per il futuro dell’impianto sportivo, ma allo stesso tempo piena disponibilità a collaborare attivamente con tutte le parti coinvolte.

"Uisp è pronta a mettere a disposizione competenze e progettualità – prosegue Banzi –. Lo sport non è un servizio opzionale: è un diritto di cittadinanza, riconosciuto a livello nazionale come strumento di salute pubblica e coesione sociale. Quando vacilla un impianto come questo, vacilla un pezzo di comunità". Uisp si schiera al fianco dei lavoratori, delle famiglie e degli oltre 3.000 cittadini che ogni anno attraversano questi spazi. Ma avverte: la sola buona volontà delle realtà sportive non è sufficiente. "Non entriamo nel merito delle responsabilità gestionali o amministrative – afferma Eleonora Banzi – il nostro ruolo è un altro: mantenere vivo un presidio sportivo essenziale per la salute, la socialità e il diritto allo sport della comunità. Per farlo, serve un lavoro condiviso e immediato. Alla luce dell’aumento delle presenze dei fruitori dell’impianto negli ultimi due anni, riteniamo ancora vi siano i margini per una soluzione positiva che garantisca una gestione di tipo associativo. Uisp si rende disponibile con l’amministrazione comunale ad attivare un tavolo di confronto operativo per individuare delle soluzioni". E proprio ieri il sindaco Fabrizio Pagnoni ha già fissato l’incontro con Uisp nella giornata di domani. E sempre domani alle 18,30 è in programma una manifestazione di protesta davanti al Centro Nuoto Copparo. Una lettera dei genitori dei tanti atleti agonisti e pre-agonisti sarà consegnata anche all’amministrazione comunale, per sensibilizzarne la collaborazione e un impegno concreto.

