"Centro Nuoto, una chiusura temporanea"

E’ stato confermato dalla banca all’amministrazione comunale copparese ieri che sono scaduti i termini per regolarizzare la situazione del mutuo da parte della società Centro Nuoto Copparo. Sarà il Comune a saldare l’intero importo a chiusura del finanziamento e, come già condiviso con il gestore, questo determina l’automatica decadenza della convenzione di gestione della struttura. Questo però non determinerà l’immediata chiusura della struttura, assicura il sindaco copparese Pagnoni.

"La piscina resterà aperta e fruibile per i prossimi giorni, fino al completamento dell’iter che ha preso il via in questa fase. Idrokinetik, in quanto presidio sanitario, proseguirà regolarmente nella propria attività – precisa ancora il primo cittadino in un comunicato –. Realisticamente dobbiamo prendere atto della necessità di affrontare una chiusura temporanea, per questo, parallelamente all’impegno per scongiurare la situazione che si è purtroppo verificata, l’amministrazione sta lavorando per trovare una soluzione che consenta agli atleti agonisti e pre agonisti di proseguire la pratica sportiva".

Cercasi nuovo gestore quindi, per limitare al minimo disagi e preoccupazioni.

"Tutto l’impegno è profuso per cercare di limitare i disagi di tutti gli utenti dell’impianto e di dare la massima continuità ai servizi – dicono ancora dal Comune –. Questo tenendo conto della assoluta necessità di tutelare il personale dipendente della struttura".

E proprio in merito all’operatività immediata di tutte le attività connesse al Centro Nuoto Copparo, ieri l’amministratore delegato di Idrokinetik, Mattia Guerzoni, ha voluto precisare la sua posizione a pazienti e cittadini.

"Con la presente siamo a comunicare che il Poliambulatorio Medico e Centro di Riabilitazione e idrokinesiterapia, nonostante la difficoltà della parte ludico-sportiva della società Centro Nuoto Copparo, rimarrà aperto nella sua interezza dei servizi erogati, senza subire alcuna variazione.

Essendo attività fondamentale dal punto di vista sanitario del territorio, e non solo, e grazie al volere dell’amministrazione, che lo ritiene tale, si è deciso di portare avanti tutti i servizi medici e fisioterapici compresa l’idrokinesiterapia (riabiliazione in acqua ), fiore all’occhiello del territorio e del Poliambulatorio Idrokinetik. Siamo sempre attivi per appuntamenti, sia attraverso l’accesso diretto dalla segreteria fisica che telefonicamente o tramite mail".

Il Centro Nuoto di Copparo è un fiore all’occhiello del panorama natatorio italiano, che rischia di disperdere le professionalità e i talenti che in questi anni hanno dato i ’natali sportivi’ a

eccellenze dello sport nazionale come Filippo Pelati (due straordinarie medaglie di bronzo nel nuoto artistico ai Mondiali di Singapore 2025) e Mirco Di

Tora (33 titoli italiani assoluti tra

50 e 100 metri dorso, oltre alle

staffette 4x100 mista e 4x100

stile libero). Ora, dopo un periodo di chiusura temporanea, l’auspicio è quello di poter ripartire di slancio, prima possibile.

re. fe.