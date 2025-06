Centro Operativo Comunale, ecco i lavori

Sono entrati nel vivo a Portomaggiore i lavori del nuovo Coc, Centro operativo comunale. E’ un investimento ingente, circa 1,9 milioni di euro, la maggior parte messo a disposizione dal Ministero: 1,6 milioni dallo Stato e il restante dal Comune, che si è così limitato al 30 per cento della spesa. E’ stata quasi completata la demolizione del fabbricato, molto grande e inadeguato alla necessità del Comune. La nuova struttura sarà di dimensioni più ridotte, moderna e funzionale. Non sarà un semplice magazzino, al suo interno troverà posto la nuova sede della Protezione civile, ora in municipio, uffici e l’archivio comunale. Quest’ultimo è distribuito in vari edifici comunali, soprattutto nell’ex scuola elementare di Sandolo. Il cantiere resterà aperto praticamente un altro anno, di fianco alla caserma dei Vigili del fuoco, che aveva beneficiato a sua volta di 1,3 milioni di euro per la riqualificazione e ammodernamento della struttura, inaugurata pochi mesi fa. La realizzazione del nuovo Coc ha avuto una gestione travagliata, perché il periodo di svolgimento delle procedure di gara ha coinciso con lo scoppio della pandemia da Covid-19 e successivi periodi di lockdown nazionale, a partire dal marzo del 2020. Finalmente tutti i tasselli sono andati al loro posto e si è potuto assegnare i lavori.

Franco Vanini