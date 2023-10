Centro per aiutare ragazzi e famiglie a Argenta: Disagio giovanile

ARGENTA

Un nuovo servizio per il sostegno psicologico ed educativo per i giovani: una collaborazione tra il Centro per le famiglie dei Comuni di Argenta e Portomaggiore e Ausl Ferrara. Aprirà i battenti oggi nella sede del Centro per le famiglie di Argenta, in via Circonvallazione, 21. Il nuovo servizio nasce per fornire agli adolescenti e alle loro famiglie un presidio locale per la prevenzione, l’accoglienza, la consulenza individuale e di gruppo nei confronti del disagio emotivo. Il servizio si avvarrà per la propria attività di una equipe integrata, composta da figure psicologiche e socioeducative che lavoreranno in stretta collaborazione con la rete degli operatori sociali, educativi e culturali già presenti sul territorio. I dati nazionali e internazionali da oltre un decennio raccontano l’aumento progressivo di forme diverse di disagio emotivo, relazionale e comportamentale, in modo particolare fra la popolazione giovanile.

I profondi cambiamenti sociali, culturali, tecnologici, ambientali ed economici che la nostra società ha vissuto negli ultimi anni hanno contribuito ad aumentare sentimenti di insicurezza, precarietà, isolamento interpersonale, tra tutti, ma in particolar modo tra i giovani. "Un servizio nuovo, pensato per rispondere a un’esigenza reale, e per noi importantissima, dei ragazzi e delle famiglie – commenta il sindaco Andrea Baldini - Il tema dell’equilibrio e della sanità mentale è un tema che anche oggi sembra ancora tabù". Info: 331-7488196.

Franco Vanini