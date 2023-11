"Centro per i rimpatri, convocare le commissioni"

La richiesta di convocare la terza e la quarta commissione consiliare è unitaria: tutti i gruppi di minoranza (eccetto il Movimento 5 Stelle). Tema? L’ipotesi di realizzare un Centro di permanenza e rimpatri (Cpr) a Ferrara. "Non è ancora chiara quale capienza massima avrà il Cpr di Ferrara – si legge nella nota della minoranza – mentre è già stata resa nota la sua ubicazione in un’area verde di proprietà demaniale a sud della città, che doveva essere acquisita dal Comune per realizzare un vasto parco urbano. Tale operazione non avvenne perché l’attuale amministrazione, nel 2021, bloccò la permuta di terreni concordata con il Demanio, apportando modifiche sostanziali ai progetti di riqualificazione dell’area ex Mof e rinunciando alla realizzazione del Parco sud nei 160 ettari dell’ex aeroporto militare". Ubicazione, quest’ultima, sulla quale sarebbero in corso verifiche tecniche per l’eventuale realizzazione del centro. Le informazioni che per ora sono circolate in ordine all’ipotesi di costruzione del Cpr sono state oggetto di aspra contrapposizione politica. Ed è per questo che i consiglieri comunali di minoranza hanno chiesto la convocazione congiunta di entrambe le commissioni. L’obiettivo è "ricevere adeguate informazioni su ciò che potrà accadere nei prossimi mesi nell’area dell’ex aeroporto militare, nonché discutere in pubblica seduta la scelta governativa di realizzare un Cpr nella nostra città".

f. d. b.