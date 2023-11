Centro per il rimpatrio e sicurezza. Primo passo, la realizzazione . Poi l’articolato sistema di controllo

Rufini

Un centro per il rimpatrio nell’area dell’ex aeroporto militare. La bandierina del governo per la regione Emilia-Romagna è stata posizionata su Ferrara. Come comunicato con lettera a firma del ministro Matteo Piantedosi al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, con una precedente telefonata per avvertire il rappresentante del governo sul territorio, il prefetto Massimo Marchesiello. Questo l’iter burocratico che ha portato a informare della scelta. Compresa la possibile zona dove la struttura - che per sua natura deve avere caratteristiche simili a un centro di detenzione - dovrà sorgere: la vasta zona dell’ex aeroporto militare. Un’area dove c’è da realizzare tutto, edificare un centro super protetto dove verranno sistemati i migranti che attendono il rimpatrio perché già espulsi, o perché non in possesso dei requisiti per chiedere l’asilo politico. Ma anche quanti, magari, già in Italia da tempo sono a fine pena, cui seguirà, l’espulsione. E il tempo di permanenza è funzionale alle procedure di identificazione e per consentire l’esecuzione del provvedimento di espulsione da parte delle forze dell’ordine. Recentemente dal governo è stato dilatato fino a diciotto mesi. Non stiamo quindi parlando di un struttura di semplice accoglienza, ma che deve avere determinate caratteristiche di sicurezza. E che dovrà essere gestita da un ente che sarà individuato in un secondo momento dalla prefettura.

Sicurezza. É il nodo focale della gestione dei Centri per il rimpatrio: non solo l’ente chiamato a gestire i migranti dovrà fornire vitto e alloggio, ma anche una sorta di prima barriera di controllo. Ma il cordone di sicurezza dovrà essere organizzato al di fuori del centro, con sistemi di videosorveglianza e di rafforzamento della presenza della forze dell’ordine, militari, che saranno deputati prevalentemente a tenere sotto osservazione l’intera zona. Un’organizzazione che non potrà prescindere dal rafforzamento di forze dell’ordine. Impossibile farlo solo con quelle già impegnate nel controllo del territorio. Anche questa fase, probabilmente la più complicata, sarà gestita dalla prefettura di concerto con il questore e le altre forze di polizia. Al momento non è stato assolutamente indicato il numero di migranti che potrà accogliere il cpr di Ferrara, una volta che sarà realizzata. Anche perché siamo davvero agli albori della vicenda.

Perché i cpr. La necessità di ampliare i numero dei centri per il rimpatrio (che sono cosa diversa dagli hotspot, prima punto di arrivo dei migranti dove vengono identificati e foto segnalati e dai centri di accoglienza dove vengono trasferiti coloro che manifestano la volontà di chiedere asilo politico) lo ha spiegato qualche mese fa il ministro Piantedosi: "Ce lo chiede l’Europa, e quindi vanno individuati uno per ogni regione". In Italia al momento ce ne sono nove a Bari, Brindisi, Caltanissetta, Gradisca d’Isonzo, Macomer, Palazzo San Gervasio, Roma, Torino e Trapani.