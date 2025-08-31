Centro per le famiglie, c’è lo sportello. Da settembre pomeriggi organizzati

Sono tante e interessanti le prossime iniziative al Centro per le Famiglie di Cento, che ha aperto da martedì scorso lo Sportello Informafamiglie e da settembre sono in programma diverse iniziative, tra cui i Pomeriggi Settembrini e seminari/webinar rivolti al personale educativo e ai genitori con bambini/e 0-10 anni. Si parte giovedì 11 settembre dalle 16.30 alle 18.30, al Giardino del Gigante di via Respighi a Cento con ‘I viaggi di Gulliver’ per bambini di 6-10 anni. Giovedì 18 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, poi, in Biblioteca civica a Cento, ‘Prime pagine, grandi avventure’ per bambini di 3-6 anni.

Andando avanti, giovedì 25 settembre sempre allo stesso orario ma al Centro per le Famiglie di via Risorgimento ecco ‘Un mondo di suoni’ per bambini di 0-3 anni.

Questa, iniziativa gratuita su iscrizione. Mercoledì 10 settembre in Sala ‘F. Zarri’, infine, ci sarà la presentazione dei ‘Percorsi formativi a.s 2025-26’ e, a seguire, il Seminario ‘Imparare con le mani, pensare con il fare’ su iscrizione, rivolto in particolare a docenti, educatori, operatori che operano nell’ambito dei servizi scolastici ed educativi (nella foto, l’assessore Bidoli).

Ad aggiungersi, martedì 23 settembre dalle ore 18.00-19.30 si potrà seguire il Webinar online sul dialogo filosofico con bambini e ragazzi, rivolto ai genitori, al personale educativo e docente, professionisti.

re. fe.