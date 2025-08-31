Centro per le famiglie, c’è lo sportello. Da settembre pomeriggi organizzati

Le pipe per il crack

31 ago 2025
LAURA GUERRA
Mercoledì 10 in Sala Zarri ci sarà un incontro informativo sulla programmazione

Sono tante e interessanti le prossime iniziative al Centro per le Famiglie di Cento, che ha aperto da martedì scorso lo Sportello Informafamiglie e da settembre sono in programma diverse iniziative, tra cui i Pomeriggi Settembrini e seminari/webinar rivolti al personale educativo e ai genitori con bambini/e 0-10 anni. Si parte giovedì 11 settembre dalle 16.30 alle 18.30, al Giardino del Gigante di via Respighi a Cento con ‘I viaggi di Gulliver’ per bambini di 6-10 anni. Giovedì 18 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, poi, in Biblioteca civica a Cento, ‘Prime pagine, grandi avventure’ per bambini di 3-6 anni.

Andando avanti, giovedì 25 settembre sempre allo stesso orario ma al Centro per le Famiglie di via Risorgimento ecco ‘Un mondo di suoni’ per bambini di 0-3 anni.

Questa, iniziativa gratuita su iscrizione. Mercoledì 10 settembre in Sala ‘F. Zarri’, infine, ci sarà la presentazione dei ‘Percorsi formativi a.s 2025-26’ e, a seguire, il Seminario ‘Imparare con le mani, pensare con il fare’ su iscrizione, rivolto in particolare a docenti, educatori, operatori che operano nell’ambito dei servizi scolastici ed educativi (nella foto, l’assessore Bidoli).

Ad aggiungersi, martedì 23 settembre dalle ore 18.00-19.30 si potrà seguire il Webinar online sul dialogo filosofico con bambini e ragazzi, rivolto ai genitori, al personale educativo e docente, professionisti.

re. fe.

