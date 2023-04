Centro per l’impiego a caccia di nuove figure

Il centro dell’impiego di Ferrara ricerca lavoratori o lavoratrici appartenenti alla categoria protetta e non disabile, con più figure specifiche. Prima ricercata è quella relativa alla qualifica addetta o addetto all’infanzia con funzioni educative, insegnate scuola infanzia con diploma o laurea con abilitazione all’insegnamento. Tipologia di contratto a tempo determinato, orario part time e sede di lavoro Ferrara. Un’altra richiesta è per un’addetta o addetto alla vendita di mobili per la casa, tra le mansioni assistere, consigliare e informare i clienti, incasso corrispettivi delle vendite. Richiesti preferibilmente diploma con qualifica di arredatore, maturità di geometra e laurea di architettura. Necessarie conoscenze informatiche con uso di internet, posta elettronica, programma e 3CAD. Contratto a tempo determinato per di sei mesi e orario full time. Sede di lavoro a Vigarano Mainarda.