Centro per l’impiego e formazione: "Il 60% ha trovato un’occupazione"

CENTO

Focus sui dati dell’occupazione a Cento e sul nuovo centro per l’impiego. Ieri, il sindaco Edoardo Accorsi e l’assessore regionale Vincenzo Colla hanno presentato i lavori di riqualificazione del Centro per l’impiego di Cento che verrà migliorato e ampliato. Occasione anche per dare qualche numero e sapere che anche nel territorio centese ha trovato lavoro il 60% degli utenti che sono stati presi in carico da un’azione del Centro per l’Impiego che si chiama Garanzia occupabilità lavoratori (Gol), che ha l’obiettivo di accompagnare le persone alla ricerca del lavoro, prevede strumenti e misure per favorirne l’inserimento o avviare percorsi di riqualificazione.

"La presenza dell’assessore denota ancora una volta la vicinanza della Regione alla nostra città – ha detto il sindaco Accorsi – e ora mostrata anche con questi lavori di rifacimento del Centro da 590mila euro, per il 90% con il contributo dell’Agenzia regionale per il lavoro e la parte rimanente a carico del comune. I lavori interesseranno tutto lo stabile, sarà aggiunto un locale nella parte davanti, efficentata la struttura, aggiunto un ascensore per la massima accessibilità, fatto un restyling interno con un cambio nella distribuzione degli uffici e più spazio per sale riunioni e corsi. Entro il 31 marzo ci sarà l’approvazione definitiva del progetto, i lavori sono previsti entro il 30 settembre e la conclusione per fine giugno 2025". L’assessore Colla ha dunque spiegato che stanno facendo investimenti per sistemare i 38 Centri per l’impiego della regione e uniformare il sistema sia come luoghi, tecnologia ma anche personale che a Cento passerà da 5 a 8 addetti.

"Il modello è di un sistema integrato e strategia, interconnesso al territorio, alle aziende e agli enti di formazione – ha spiegato Colla – e andare verso Centri per l’impiego di Comunità facendo rete con tutti i coinvolti. Sono un luogo dove far incontrare domanda e offerta di lavoro e allungare una mano alle figure fragili anche perché se non c’è risposta, parte la rabbia e c’è il rischio di populismo delle reazioni". E ha posto una riflessione. "La Regione ha solo il 4% di disoccupazione ma serve guardare anche nei 2 milioni di occupati, la sacca di lavoro povero – prosegue -e il progetto Gol sta funzionando con percentuali di successo incredibili, agendo sulle politiche attive e orientamento, per allargare il bacino di lavoratori e far reggere il welfare vista la natalità piatta". E i dati centesi. "Per quanto riguarda il Gol, a Cento da luglio 2022 abbiamo avuto 1.877 persone – ha detto Andrea Panzavolta, dirigente del Servizio territoriale nord di Ferrara e Ravenna – di questi il 60% sono donne, il 30% di stranieri. La percentuale di successo è del 60% di persone che hanno trovato un impiego, convocando in primo luogo i percettori di indennità. Abbiamo avuto la gestione diretta di 150 situazioni che significa il 10% delle persone accolte, con orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e formazione. Le persone che hanno varcato la soglia del Centro sono circa 3000. C’è una quota del 25% sotto i 30 anni e un elemento importante è fondamentale la collaborazione con i servizi sociali che ci ha portato a prendere in carico circa 100 persone".