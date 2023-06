Centro per l’impiego, sede da mezzo milione

L’ufficio del Centro per l’Impiego di Codigoro, entro il prossimo anno, verrà trasferito dall’edificio che lo ospita attualmente, vicino alla piscina comunale, in viale della Resistenza, lungo il centralissimo Viale Giovanni XXIII, a fianco della Poste e nei locali che prima ospitavano gli uffici del Giudice di Pace. Una decisione assunta dall’amministrazione comunale comunale codigorese, che ha deciso l’intervento di ristrutturazione e ammodernamento dell’immobile di Giovanni XXXIII, di proprietà, per insediarvi al primo piano, una nuova e moderna sede del Centro per l’Impiego. Un provvedimento assunto, con una spesa di 450mila euro, dei quali circa due terzi grazie anche ad un contributo della Regione Emilia-Romagna. Il progetto è stato redatto dallo Studio Tecnico Associato Fortini di Padova, per una spesa di circa 9mila euro.

L’immobile di Viale Giovanni XXIII, negli anni adibito a Pretura, poi uffici del Giudice di Pace ed infine, con l’aggregamento presso il Tribunale di Ferrara, di tutti i giudici di pace, non più fruito da anni, nonostante la centralissima posizione, rischiava un. Lento degrado. Tuttavia sia per la deliberazione della Giunta regionale che aveva approvato il "Piano Straordinario di Potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro della Regione Emilia- Romagna", ma anche l’obiettivo di fornire, da parte della giunta comunale, agli utenti i livelli essenziali delle prestazioni ed i più elevati standard qualitativi dei servizi, ne è stato deciso il recupero. Sarà un Centro di strutture adeguate e del miglior assetto logistico per l’erogazione di tutte le prestazioni dovute, anche per l’incremento degli operatori. "Oltretutto - dichiara il sindaco Alice Zanardi - dopo aver ridotto il consumo del suolo, da nuove costruzioni, nel territorio comunale, con questo intervento, recuperiamo un edificio di proprietà comunale, destinando il pianto terra ai cittadini che si rinvolgono ai Centri per l’Impiego, ma allo stesso tempo riservando per eventuali utilizzi, quali il trasferimento di una parte degli uffici dell’amministrazione comunale, per noi. Crediamo fermamente che oggigiorno - conclude - edificare meno e recuperare l’esistente sia una necessità sempre più importante per il rispetto che dobbiamo all’ambiente ed ai segnali che ci inviano i cambiamenti climatici".

cla. casta.