Centro per l’impiego, si cambia. Ampliamento e più impiegati

CENTO

Approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori, nell’ambito dei progetti Pnrr, pergli interventi di potenziamento e adeguamento della sede del Cento per l’Impiego dell’alto ferrarese, in via Marescalca a Cento. Un passaggio che dunque avvicina sempre più al cantiere, per lavori pari a 533.179,12 euro che trovano copertura grazie a 500.000 euro da fondi Pnrr e 33.179,12 euro dal bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024 del comune di Cento.

I lavori interesseranno tutto lo stabile, sarà aggiunto un locale nella parte davanti, efficentata la struttura a livello energetico, aggiunto un ascensore per la massima accessibilità, e un restyling interno con un cambio nella distribuzione degli uffici e più spazio per sale riunioni e corsi. Previsto un cantiere di un anno di lavori. In particolare tali interventi riguardano la realizzazione di due nuovi fabbricati, annessi all’esistente, aventi lo scopo di ampliare l’edificio già presente. Inoltre verranno fatti interventi sul fabbricato esistente mediante un’apertura per collegare i nuovi ampliamenti con la parte vecchia. Entrando più nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di due nuove strutture rappresentate da una porzione frontale al piano terra del fabbricato e dal vano ascensore esterno in adiacenza all’immobile, a servizio del piano primo. Tali strutture sono indipendenti dal fabbricato esistente e ad esso collegate con un giunto sismico opportunamente dimensionato. Come detto, il progetto architettonico prevede anche una ridefinizione degli spazi interni e per evitare che si causi una variazione del comportamento globale dell’unità strutturale è stato necessario prevedere il tamponamento di alcune aperture e l’inserimento di adeguate cerchiature metalliche a ripristinare la rigidezza e la resistenza dei pannelli murari interessati.

A febbraio era stato l’assessore regionale Colla a spiegare che Cento rientrava negli investimenti per sistemare i 38 Centri per l’impiego della regione e uniformare il sistema sia come luoghi, tecnologia ma anche personale che a Cento passerà da 5 a 8 addetti. "Il modello è di un sistema integrato e strategia, interconnesso al territorio, alle aziende e agli enti di formazione – aveva spiegato – e andare verso Centri per l’impiego di Comunità facendo rete con tutti i coinvolti. Sono un luogo dove far incontrare domanda e offerta di lavoro e allungare una mano alle figure fragili".

Laura Guerra