Centro per l’impiego, uno sportello sul lavoro dedicato al caporalato

Questa mattina alle 10 apre i battenti un nuovo importante servizio. Il comune di Portomaggiore e l’Agenzia Regionale per il Lavoro hanno concretizzato, sviluppandolo in stretta collaborazione con la Prefettura di Ferrara e la Sezione Territoriale della Rete del Lavoro Agricolo di Qualità, l’apertura settimanale di uno sportello distaccamento del centro per l’impiego nei locali di "Portoinforma", il centro servizi al cittadino del Comune. Il progetto rappresenta un’importante azione di contrasto allo sfruttamento lavorativo e al caporalato: il servizio di mediazione culturale e linguistica che affiancherà gli operatori dell’Agenzia, allo scopo di favorire l’utilizzo dello sportello da parte di lavoratori stranieri, sarà realizzato da Cidas ed è finanziato grazie a un progetto presentato dal Comune di Portomaggiore al bando regionale.

Terranno a battesimo il nuovo servizio il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi e l’assessore regionale alle Politiche per il Lavoro Giovanni Paglia.

Ha inoltre confermato la sua presenza il Francesco Ricci, direttore regionale Inps Emilia-Romagna, il prefetto di Ferrara Massimo Marchesiello, la presidente della sezione locale della Rete Territoriale del Lavoro Agricolo di Qualità, direttrice Inps Ferrara – Annalisa D’Angelo, Andrea Panzavolta dirigente del Servizio territoriale Nord di Ravenna e Ferrara dell’Agenzia Regionale per il Lavoro.

f. v.