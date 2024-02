Centro per rimpatri. Presidio in prefettura: "Condizioni disumane, vanno chiusi ovunque"

C’è un’aria pungente. Si vedono garrire bandiere azzurre e rosse all’orizzonte. Cgil e Uil. Davanti alla prefettura si leggono nitidamente le scritte che campeggiano sugli striscioni. "No al Cpr". Sono oltre un centinaio le persone davanti a palazzo Giulio d’Este. Una delegazione, dopo il sit-in, viene anche ricevuta dal prefetto Massimo Marchesiello. "Vogliamo rassicurazioni: il centro di permanenza e rimpatri non devono essere costruiti ne a Ferrara ne altrove", dicono alcuni manifestanti. La platea è molto eterogenea. I sindacalisti di Cgil e Uil sono presenti in gran numero. Ci sono il segretario della Uil, Massimo Zanirato e la segretaria della Cgil, Veronica Tagliati. Ma è Francesca Battista (Cgil) a prendere la parola per prima. Ricorda ciò che accade all’interno del Cpr di Ponte Galeria. Poi arriva a lambire tematiche più locali. "I centri di permanenza per il rimpatrio – scandisce la sindacalista – sono dei non luoghi. Sono posti nei quali i diritti vengono calpestati, in cui spesso si assiste ad atti di autolesionismo e nei quali le persone vivono in condizioni disumane". E sul punto, Battista rimarca che "le persone trattenute non hanno, per lo più, commesso reati. Eppure vivono come prigionieri". Ed è anche per questo che "in altre zone del Paese, i Cpr sono stati chiusi". A Ferrara, come altrove, "non ci deve essere spazio per un luogo disumano come questo". La polemica sul Cpr è stata il primo antipasto della campagna elettorale. Tutto nasce qualche settimana fa. Giunge notizia, prima come indiscrezione, poi confermata da documenti governativi, di uno studio di fattibilità per ipotizzare la realizzazione di un Cpr a Ferrara. E, precisamente, nella zona dell’ex aeroporto militare. Apriti cielo. Dopo le prime polemiche – che hanno visto contrapporsi, tra gli altri, anche il sindaco Alan Fabbri – planano, sul terreno della contesa, anche altre ipotesi. Ossia di realizzare il centro in provincia. Nel Basso Ferrarese. Poi, arrivano le rassicurazioni del senatore di Fd’I, Alberto Balboni: "Il Cpr non si farà ne a Ferrara ne in Provincia (vedi articolo accanto)". Non sono bastate. C’è una parte di città – sono tantissime le associazioni che hanno sostenuto la manifestazione di ieri mattina – che non accetta neanche di sentir parlare di Cpr.

Dopo aver ricordato la "tragedia di Ousumane Sylla", la sindacalista riprende il microfono. "Quella dei Cpr – spiega – è solo la punta dell’iceberg di un sistema di gestione dell’immigrazione del tutto sbagliato". La pensano allo stesso modo anche Miriam Cariani (Cgil) e Carola Peverati (Cittadini del Mondo). Il sit-in di ieri mattina ha portata regionale. Si tenta il collegamento video con Bologna, ma con scarso successo. Non importa. Il vigore della contrapposizione non arretra. Silvia Ridolfi di Stop Border Violence cita un’iniziativa che il movimento sta attuando a livello europeo per ottenere "il rispetto dei diritti". La politica è partecipe. La consigliera dem, Ilaria Baraldi, regge assieme ad altri lo striscione. Poco distante il collega Davide Nanni. Arriva anche il capogruppo Francesco Colaiacovo. Nelle retrovie si riconoscono Giorgio Zattoni (Uil pensionati) e Sergio Golinelli (Sinistra Italiana). C’è il dem Tommaso Cristofori e poco distante anche Francesca Fulgosi. Insomma, una parte di città che, nonostante le smentite, ha voluto far sentire la sua voce. Il Cpr non passerà.

Federico Di Bisceglie