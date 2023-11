Centro Ricambi, serve un dipendente

Centro Ricambi Copparo s.r.l. da 22 anni nel settore del commercio di ricambi e accessori auto e moto sta cercando per la propria sede di Copparo una persona da inserire nel proprio organico. Le mansioni prevedono ricezione corrieri, messa a scaffale del materiale rapporto con i clienti e tutto quanto concerne lo svolgimento del lavoro quotidiano. Il candidato ideale dovrà avere un’esperienza pregressa nel settore, passione per il mondo dei motori, capacità comunicative spiccate e disponibilità a svolgere qualsiasi mansione gli sia richiesta in azienda. Retribuzione in base al contratto nazionale del commercio che prevede 14 mensilità l’orario di lavoro sarà dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. L’inquadramento iniziale contratto sarà con un contratto tempo determinato ed eventuale trasformazione a tempo indeterminato con inquadramento sulla base dell’esperienza del candidato.