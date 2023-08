"Centro San Giorgio, dopo le rassicurazioni incontro con i pazienti"

"Dare rassicurazioni sulla continuità dei servizi offerti dal Centro San Giorgio sulla volontà di continuare a garantire l’alto livello delle prestazioni della struttura e la qualità dei servizi offerti, sollecitando l’azienda ospedaliera ad organizzare un incontro con pazienti e familiari per fornire loro rassicurazioni". La capogruppo Pd Marcella Zappaterra entra nella polemica scatenata da alcune voci secondo cui "il Centro San Giorgio sarebbe stato oggetto di tagli da parte dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara". Sottolineando come "l’Azienda ha smentito queste voci, affermando che il Centro San Giorgio continuerà a erogare i servizi di riabilitazione in modo completo e in linea con gli standard di qualità", Zappaterra sollecita un incontro tra struttura sanitaria e diretti interessati per fugare ogni dubbio.