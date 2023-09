Centro servizi, nuovi orari al Vandini

Da ieri nuovi orari nel Centro servizi all’Ospedale di Argenta dei servizi Cup e di segreteria per motivi organizzativi. Di seguito il nuovo assetto: lo Sportello Unico-Cup osserverà il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 (inizio emissione biglietti alle 8.45) alle 14.30; la segreteria di Radiologia dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 19.45, il sabato dalle 7.45 alle 13.45. Inoltre la segreteria laboratorio analisi sarà aperta dal lunedì al sabato: utenti prenotati dalle 7.30 (inizio emissione biglietti alle 7.15) alle 9. Si invitano gli utenti con prenotazione Cup a rispettare l’orario di appuntamento: utenti non prenotati (urgenze U e consegne materiali): dalle 8 alle 9; pazienti in Terapia Anticoagulante orale: dalle 7 alle 9 possono ritirare il biglietto al totem.