Centro sociale Ancescao "Ci mancano i volontari"

CENTO

"Abbiamo spazi, idee e tanto potenziale da esprimere per la città ma abbiamo anche bisogno di volontari di tutte le età che vengano ad aiutarci e che portino anche idee nuove. Siamo un centro sociale che dà servizi. Basta dire che siamo un centro anziani". A parlare sono Franco Cattabriga e Liliana Pareschi, presidente e vice del Centro sociale Ancescao di via Ugo Bassi che, stanno cercando di ampliare sempre più le offerte ai cittadini, nonostante le difficoltà di un giardino non ancora finito da parte del comune e un mutuo da estinguere.

"Le nostre porte sono aperte a volontari e collaborazioni – dicono – abbiamo tante idee ma anche bisogno di forza lavoro per svilupparle. Di tutte le età perché, lo sottolineiamo, siamo un centro che dà servizi e non più solo un centro per anziani. I pranzi 2 volte la settimana, ad esempio, a un prezzo calmierato e rivolti ad anziani soli e lavoratori, vanno molto bene e ci hanno chiesto di aggiungere un giorno. Da settembre lo faremo, con un grande sforzo perché servirebbero più volontari. E con l’apertura della Pinacoteca, potremmo diventare anche un luogo dove, con le associazioni locali, offrire a turisti e centesi di conoscere meglio Guercino, la città ed anche le tradizioni visto che qui c’è ancora la memoria storica vivente. E quando il giardino sarà finalmente finito, potremo esprimere a pieno le nostre potenzialità". Tasto dolente. "A detta del comune i piccoli lavori che dovevano fare dovevano essere finiti entro il 2022 – proseguono – ma ad oggi manca ancora l’illuminazione dei vialetti e un punto luce dietro al portone, due elementi necessari per la sicurezza e per l’utilizzo serale, non è ancora stato chiamato un fabbro per far sì che il portone si possa aprire completamente e mancano anche i giochi che avevano detto di voler mettere per i bambini. Abbiamo già fatto diversi solleciti perché, senza il giardino, sono limitatissime le iniziative che possiamo realizzare all’esterno e questo non ci aiuta a racimolare i fondi per coprire i 70mila euro rimanenti del mutuo che dobbiamo estinguere entro 3 anni. Aiuti dagli enti? Finora parole e promesse da chi poteva". Un Centro che fa i conti anche con i rincari. "Da luglio abbiamo dovuto crescere anche con i prezzi – spiega la Pareschi – ma per non gravare sulle fasce più deboli, abbiamo scelto un ritocco dei prezzi di 10 centesimi, ma su ogni cosa". E le iniziative. "Il 2 alle 20.30, dopo 20 anni torna la Corrida".

Laura Guerra