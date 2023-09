Centro sportivo di San Bartolomeo. Inaugurata tribuna da 100mila euro

"Le sedi delle società sportive sono luoghi di incontro importanti, poiché lo sport ha un ruolo educativo e formativo di primo piano. Per questo sono orgoglioso di restituire alla comunità di San Bartolomeo una struttura sportiva più decorosa, sicura ed accogliente per i frequentatori appassionati. Oggi portiamo ufficialmente a termine un impegno che ci eravamo presi con la cittadinanza, nato dalle sollecitazioni della società, per la quale ringrazio il presidente Mirco Avanzi insieme a tutto il direttivo, e delle famiglie". Con queste parole il vicesindaco con delega alle Frazioni Nicola Lodi ieri pomeriggio ha ufficialmente consegnato alla società sportiva Asd San Bartolomeo la nuova tribuna del campo sportivo di via Moggi, installata nel corso dell’estate e pronta per la prima partita casalinga del campionato di calcio di Seconda Categoria. L’intervento ha previsto dapprima la demolizione della vecchia struttura esistente, e poi la costruzione di una nuova tribuna in acciaio, comprensiva di copertura, con capienza di 114 posti. La realizzazione è costata 100mila euro, coperti interamente dall’Amministrazione comunale con fondi propri. Il responsabile unico del procedimento è stato l’ingegner Gian Piero Marzola. "Per noi è una giornata importante - ha detto il presidente dell’Asd San Bartolomeo, Mirco Avanzi -. Da anni, il nostro intento era ripristinare l’area per permettere ai bambini del paese di fare sport in un luogo accogliente, e al contempo trasmettere valori come rispetto, impegno e senso di appartenenza. Non potevamo farlo da soli, per questo ringrazio l’Amministrazione, che quel che ci ha promesso lo vediamo oggi". Il vicesindaco Lodi ha poi annunciato novità importanti per la frazione: "La prima settimana di ottobre saranno consegnati i lavori alla ditta che si occuperà di intervenire sulla bocciofila adiacente al centro sportivo. Sarà un intervento importante, mirato a ridare a San Bartolomeo un luogo di socialità in un posto chiuso da anni. Il progetto è finanziato per 650mila euro e prevede la rigenerazione dell’edificio attraverso la demolizione e il rifacimento del fabbricato maggiore, che un tempo era una sala da ballo. Il bar sarà rimesso in funzione e verrà costruita una nuova sala polivalente".