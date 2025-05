Centro sportivo, il taglio del nastro

Domani, alle 10, all’ex Bocciofila di San Bartolomeo in Bosco (in via Guerrino Moggi 6) verrà inaugurato il centro sportivo, a seguito di un importante intervento di riqualificazione per restituire alla comunità della frazione il suo storico punto di riferimento. Interverranno il sindaco Alan Fabbri, i progettisti che hanno eseguito gli interventi di riqualificazione. Seguirà la benedizione dei luoghi da parte del parroco don Andrea Malaguti. A seguire, taglio del nastro e sopralluogo. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.