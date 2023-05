Centro storico al buio, corto circuito all’impianto elettrico

Salta la corrente elettrica e interi quartieri del centro storico, tra cui via Bonati, via Felice Cavallotti, l’intersezione con viale Matteotti e viale Pironi restano improvvisamente al buio. Anche il semaforo si spegne. Nell’aria poi un odore acre di bruciato. E’ successo giovedì sera, nelle strade vicine a piazza Garibaldi e viale Repubblica, dove l’energia elettrica è stata ripristinata dopo due ore. Le cause sono in corso di accertamento, ma si è trattato di un guasto all’impianto. Immediata la chiamata alla centrale operativa di Ferrara e l’arrivo - nello stabile della centralina operativa accanto alla grossa antenna che si trova in via Bonati di fronte a Palazzo Schiaffino - dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Bondeno. Nel frattempo molti residenti si erano riversati in strada per capire cosa stesse succedendo. In effetti, in un primo momento, non c’era nulla di chiaro. Dal camino usciva del fumo e l’unica cosa certa era che mancasse la corrente elettrica nelle abitazioni. E’ uno dei quartieri più popolati del centro, con accanto abitazioni e palazzi. I pompieri, con coraggio, sono saliti con la scala sul tetto per verificare cosa stesse succedendo. Non c’erano fiamme fortunatamente, ma non avevano neppure la possibilità di entrare nell’edificio. A quel punto, oltre ad avvertire i tecnici di turno di Telecom e di Enel e senza addentrarsi in uno stabile che contiene impianti e di cui non avevano le chiavi, hanno incominciato a mettere in sicurezza, dall’esterno, tutto quello che potevano. Dopo aver controllato il tetto, hanno attivato dall’esterno tutto i sistemi di emergenza staccando così i contatori generali di elettricità e gas. In questo modo anche il fumo ha cessato di uscire dal camino. Si è trattato molto probabilmente di un guasto elettrico.

cl.f.