Centro storico avvolto dal rosso fuoco Ferrari

CENTO

Si è svolto di recente a Cento il tradizionale incontro di Ferrari e auto d’epoca denominato "In Cento a Cento" organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Cento. In una giornata tipicamente estiva, si sono ritrovate in piazza del Guercino di Cento, una sessantina di auto Ferrari e d’epoca e dopo una gustosa colazione offerta dal Club Centese e i ringraziamenti a tutti i partecipanti dal presidente Giuseppe Condo’, il lungo serpentone di vetture si è diretto verso il museo "Ducati" di Borgo Panigale, dove tutti hanno potuto ammirare i vecchi e nuovi bolidi a due ruote campioni del mondo. Partecipanti al raduno che arrivavano anche dalle province limitrofe per l’iniziativa organizzata dalla Scuderia Ferrari centese che vede aumentare ancora i numeri degli iscritti superando la novantina di appassionati del cavallino. La prossima iniziativa sarà la festa degli auguri di Natale a dicembre.