Centro storico e portici. Pulizia straordinaria

CENTO

Al via la pulizia dei portici e del centro storico, a partire da stamattina. "Un momento di cura per le vie e ai portici, dopo l’estate e gli eventi che hanno interessato il centro storico – dice subito l’assessore e vicesindaco Vito Salatiello - Per tutti un impegno a mantenere il decoro". Da oggi fino all’11 ottobre, infatti, nella fascia oraria dalle 6 alle 17.30, ci sarà la consueta pulizia dei portici delle vie del centro. Un’attività che l’Amministrazione porta avanti in specifici momenti dell’anno, come quella che prenderà il via da giovedì, a seguito delle attività e degli eventi estivi che hanno interessato il centro storico. "Un’attenzione importante al decoro e a preservare la bellezza dei luoghi storici e pubblici della città, come appunto i nostri secolari portici - precisa Salatiello - Dalla società che svolgerà i lavori, sarà fatta una pulizia specifica, con l’utilizzo di apposite macchine pulitrici per la pavimentazione storica, la rimozione eventuali incrostazioni, effettuando la de-ragnatura, nel rispetto della storicità degli edifici sul quale si va ad intervenire".

Le vie interessate dalla pulizia dei portici saranno Corso Guercino, Via Matteotti fino all’intersezione con Via Ugo Bassi, Via Provenzali, Via Donati, Via Cremonino, Via Malagodi, Via Campagnoli nella sua porzione con portico. "Accanto agli interventi doverosi che il Comune si impegna a fare per migliorare la pulizia e il decoro dei portici – puntualizza però il vicesindaco - ricordo che è un dovere di tutta la cittadinanza contribuire al rispetto dei luoghi pubblici, a partire dal corretto smaltimento dei rifiuti in centro, come la raccolta delle deiezioni dei propri animali. Su questo, interverremo con specifica cartellonistica, che speriamo contribuisca a comportamenti più corretti".

l.g.