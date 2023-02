Centro storico, il cantiere all’orizzonte

Proseguono i lavori su marciapiedi e strade di tutto il territorio. Interventi che interessano anche Comacchio capoluogo. Proprio in questi giorni hanno preso il via i lavori di ripristino delle bordature di contenimento delle pavimentazioni stradali in prossimità dei canali in centro storico, con la sostituzione delle lastre ammalorate per garantire maggior sicurezza e decoro ai corsi d’acqua che, assieme ai suggestivi ponti ed edifici storici caratterizzano la città lagunare. Già iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi nei pressi della scuola ‘Zappata’. Ma le opere non si fermano qui. Entro dieci giorni prenderanno il via i lavori per il rifacimento del manto in ciottoli e dei marciapiedi lastricati nel ‘cuore’ della città. I cantieri nel parcheggio Largo Card. Pallotta e nelle vie Botteghe, Buonafede, Mons. Manfrini, Nino Bonnet, Zappata e via dei Fiocinini. Quest’ultimo intervento è stato aggiudicato all’impresa Zambelli di Galeata (Forlì Cesena) per un importo di 75.800 euro. Verranno ripristinate porzioni di pavimentazione, per lo più in acciottolato, cubetti o lastre di porfido e lastricato in trachite, presenti nel centro storico. In vista della consegna dei cantieri, è già stata pubblicata all’Albo Pretorio l’apposita ordinanza che entrerà in vigore all’avvio dei lavori e che prevede alcune modifiche alla viabilità per consentire l’esecuzione delle opere che rientrano nel piano di manutenzioni straordinarie previsto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pierluigi Negri, che si sta progressivamente realizzando sul capoluogo e nelle altre località comunali. A confermarlo è lo stesso primo cittadino: "Abbiamo sollecitato i lavori per una Comacchio che guarda avanti – dichiara –, attenta ai suoi cittadini ed alla sua immagine turistica". Gli interventi hanno una duplice finalità: quella di garantire maggior sicurezza ai cittadini e rendere ancor più accoglienti il centro storico e le altre località.

v. f.