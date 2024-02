"Centro talassemie, rinoscimento importante"

Il percorso diagnostico terapeutico assistenziale – Pdta – ‘Beta Talassemie’ del Day Hospital della Talassemia e delle Emoglobinopatie (dhte) è stato recentemente certificato ISO 9001.

"Si tratta – spiega la dottoressa Filomena Longo, direttrice del Dhte dell’ospedale di Cona – di una procedura che garantisce lo standard di qualità e permette di ottimizzare i processi interni e di migliorare l’efficienza operativa e la qualità delle cure dei nostri pazienti". "Sono molto orgogliosa – dichiara la dottoressa Monica Calamai, direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi – per questo importante riconoscimento ottenuto dal nostro Centro per le Talassemie, che non è solamente un Hub della nostra regione Emilia-Romagna, ma anche un riferimento nazionale. Si tratta di un servizio con una lunga e significativa storia, portata avanti anche grazie al prezioso contributo della Direttrice, la dott.ssa Longo. Mi preme porre l’accento, inoltre, su come il percorso - multidisciplinare e multiprofessionale che ha portato alla certificazione - abbia avuto un’attenzione particolare per la medicina di genere, tema molto importante per le due Aziende Sanitarie provinciali che da tempo stanno lavorando per conseguire la certificazione di genere, rispetto alla quale dovremmo essere in dirittura di arrivo". "Ringrazio il personale – mette in evidenza il prof Marcello Govoni, direttore del dipartimento di medicina specialistica – per il grande lavoro che è stato fatto. La certificazione di un Pdta ci dice che l’attività svolta dai nostri professionisti ha seguito criteri di rigore e metodo scientifico".