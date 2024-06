Centrodestra ringrazia gli elettori: "Brindisi insieme"

La delusione per il riscontro elettorale è tanta, ma Argenta Rinnovamento e Fratelli d’Italia non si richiudono in sé stessi ma anzi rilanciano. Venerdì prossimo alle 19 nel parco della pieve di San Giorgio, in via Cardinala, ci sarà una grande festa della coalizione che ha dato battaglia alle amministrative.

"E’ una festa nella quale vogliamo ringraziare tutti gli argentani che hanno votato per noi e anche tutti coloro che hanno deciso di scrivere il mio cognome – commenta Nicola Fanini – con 147 voti sono il candidato più votato, dandomi fiducia. Un risultato sinceramente inaspettato, che mi onora e al tempo stesso mi fa capire quante persone si aspettino da parte mia un’opposizione vera e capace, che li rappresenti in ogni sua forma, sia dentro, ma anche fuori dal Consiglio.

A queste tantissime persone che hanno scelto la mia figura per rappresentarle dico: io sono al vostro servizio, contate su di me".

"Festeggeremo i 4.654 elettori che hanno permesso alla nostra coalizione di entrare in consiglio comunale – aggiunge Gabriella Azzalli (nella foto) – Ci sarà una grande festa nei pressi del bar, si potrà mangiare una piadina e bere una birra, ci sarà anche musica dal vivo con i Buoni Motivi, un nome non scelto a caso: abbiamo dei buoni motivi per ringraziare gli elettori che ci hanno dato fiducia.

Saremo pronti a raccogliere i loro suggerimenti per fare in modo che Argenta da qui a cinque anni Argenta sia più pronta per il cambiamento che auspicavamo già da questa volta. Faremo una opposizione unita, coesa, senza pertugi, solo ed esclusivamente per il bene di questo territorio".

Franco Vanini