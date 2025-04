Cer, lavori per quasi 20 milioni: "Più sicuro il Reno in caso di piena"

Cento e il territorio circostante saranno protagonisti della grande opera di ammodernamento del Canale Emiliano Romagnolo (CER) in sinistra Reno, grazie a un finanziamento da 19,95 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) nell’ambito del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNIISSI). Il progetto, che partirà nel 2026, prevede interventi di messa in sicurezza, recupero della funzionalità idraulica e valorizzazione urbanistica del canale, con particolare attenzione ai tratti che attraversano Dosso e Corporeno così come Terre del Reno da una parte e la zona di San Giovanni e Crevalcore dall’altra. L’obiettivo è garantire una gestione efficiente della risorsa idrica a beneficio dell’agroalimentare e del territorio. "La manutenzione e l’innovazione delle opere idrauliche - ha detto il presidente del Cer NIcola Dalmonte - rappresentano una sfida essenziale non solo per chi ha in gestione le opere, ma per tutto il Paese, visto che l’uso consapevole della risorsa idrica, in periodo di cambiamento climatico, è elemento fondamentale per il mantenimento dello sviluppo agroalimentare e del Made in Italy. Dunque ringrazio il MIT per l’approvazione di questo tassello rilevante che ci consentirà una pianificazione efficiente". L’adduttore in sinistra Reno nasce nei pressi dell’abitato di Sant’Agostino, nel Comune di Terre del Reno, sulla sponda occidentale dell’Attenuatore delle piene del fiume Reno, dove un impianto di sollevamento alimenta l’intera asta con una portata di 7 metri cubi/secondo. Il progetto, denominato appunto "Riqualificazione dell’asta del Canale Emiliano Romagnolo a servizio dei territori in sinistra Reno", interessa il ripristino della funzionalità dell’intera asta (della lunghezza di 16,1 chilometri) ed attraversa l’alta pianura ferrarese; nelle vicinanze di Cento, un secondo impianto solleva una portata di 4,5 metri cubi/secondo destinata ai territori situati di San Giovanni in Persiceto e Crevalcore, entrambi nel Bolognese. "Il Canale in sinistra Reno, realizzato negli anni ’60 del secolo scorso, presenta diffusi fenomeni di degrado – ha sottolineato Raffaella Zucaro, direttrice generale del CER –. Questo progetto, la cui durata dei lavori prevista è tre anni, ci consentirà di operare il ripristino della piena funzionalità delle opere civili con particolare riguardo alla tenuta idraulica dell’asta, alla conservazione dei manufatti, alla messa in sicurezza e riqualificazione dei tratti attraversanti gli abitati di Dosso e Corporeno (nei comuni di Terre del Reno e di Cento), ma avrà anche obiettivi di riqualificazione urbanistico-ambientale curando, in particolare, il tratto di 550 metri che attraversa l’abitato di Dosso grazie all’inserimento di elementi di arredo urbano".

Laura Guerra