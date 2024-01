’C’era due volte un cuore’, un segreto dietro il sipario

Oggi, alle 16,30 nella Sala Estense, Susanna Cro e Labros Mangheras/Solimano Pontarollo portano gli spettatori nel mondo incantato di ’C’era due volte un cuore’.

La magia si fonde con la realtà attraverso la voce narrante di Maria Sole Barito e la regia di Daniela Nicosia. L’elemento pittorico, arricchito dal graduale ingresso del colore, a cura dei disegnatori di luci e suono Paolo Pellicciari e Francesco Manzoni, si accompagna alle scene di Marcello Chiarenza, alla drammaturgia di Susanna Cro e alle dolci melodie di Jacques Brel e Charles Trenet. Al centro della narrazione ci sono due piccoli protagonisti. Attendono con fiducia di nascere e dipingono il futuro con la loro immaginazione davanti agli occhi del pubblico. Elementi naturali, familiari ai bambini, prendono vita, contribuendo allo sviluppo dell’immaginario. Ma il “mistero” si intensifica: chi stanno aspettando i due bimbi? Invitano gli spettatori a condividere l’attesa e a scoprire il segreto nascosto dietro il sipario, che verrà rivelato solo alla fine della magica rappresentazione. La meraviglia si annuncia e il pubblico di ogni età può essere parte di quest’avventura.

Orario spettacolo. Oggi alle 16,30 nella Sala Estense. Domani replica per le scuole, sempre in Sala Estense. Biglietti da 6 a 14 euro. La biglietteria in corso Martiri della Libertà 21 è aperta lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato (10-13 e 16-19), giovedì mattina (10-13) e domenica (10-13 e 15-17), e nei giorni di programmazione fino all’inizio dello spettacolo.

0532.202675.