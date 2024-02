"C’era un lupo lungo la strada". E scatta la foto

Ormai non si contano gli avvistamenti dei lupi, nei paesi della provincia ed anche nelle frazioni di Ferrara. L’ultimo risale all’altra sera, è pare sia avvenuto a San Bartolomeo in Bosco. Si è trovata davanti il predatore una donna alla guida dell’auto.

"Ieri notte – il messaggio che ha affidato ai Social –, ritornando a casa con una mia amica, in via Imperiale, proprio all’incrocio con via Masi, ha attraversato la strada un lupo, si era proprio un lupo. Proveniva – prosegue – dalla piazzola della vecchia pesa difronte all’incrocio e si è diretto nella campagna verso sud". E lancia un allarme. "Chi ha dei cani o altri animali liberi, e spero che cani alla catena non ce ne siano più, presti attenzione e li protegga". Ha fatto una foto con il telefonino, ma nell’immagine a causa del buio si vedevano solo gli occhi. Sempre nel messaggio affidato ai Social annuncia che informerà anche i carabinieri. In quella zona altri avvistamenti sono avvenuti nelle frazioni di Sant’Egidio e San Martino. ’Incontri’ anche a Gualdo, frazione di Voghiera. Dal 2020, data del primo avvistamento, si è registrato un costante aumento di lupi sul territorio.