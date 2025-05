Ceramica in Festa al via Sul Listone, laboratori tra creatività e tradizione

Due giorni di festa per i ceramisti ferraresi e per tutti coloro che vogliono scoprire la bellezza di una tradizione artistica che affonda le proprie radici nella storia della città. Ieri la quarta edizione di Ceramica in Festa, organizzata da Cna col patrocinio del Comune, è entrata nel vivo: tutti i laboratori erano sold out e hanno permesso a tanti appassionati, adulti e ragazzi, di imparare a manipolare l’argilla, darle forma, decorarla inseguendo fantasia e tradizione. La manifestazione è stata organizzata in collaborazione con gli artigiani Riccardo Biavati e Antonella Manfredini, Carlo Demarzo, Greta Filippini, Monica Grandi, Sara Mantovani, Claudia Marino, Simone Marzana, Franco Mazza, Elisabeth Occhi, Federica Pavasini, Filippo Talmelli. Un brindisi tutti insieme ha suggellato l’inizio della festa, che proseguirà fino alle 19 di oggi.