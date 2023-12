Ceramica Sant’Agostino, la Cisl:: "Cassa integrazione per 170 operai"

Otto settimane di cassa integrazione per i lavoratori della Ceramica Sant’Agostino. Sono circa 170 gli addetti della fabbrica dell’Alto Ferrarese per i quali verrà attivato – nei mesi di gennaio e febbraio – l’ammortizzatore sociale. Ad annunciare il ricorso alla cassa per i lavoratori è il funzionario della Femca-Cisl, Vittorio Battaglia che tuttavia tiene a premettere un paio di aspetti. "La decisione di ricorrere alla cassa integrazione per i lavoratori – spiega il sindacalista – non è dettata da una situazione di crisi dell’azienda. È infatti il settore della ceramica più in generale che, in questo momento e dopo due anni di grande respiro, registra qualche flessione". Sul versante aziendale, il rappresentante dei lavoratori è molto chiaro: "Il livello delle relazioni sindacali con l’azienda è molto avanzato – spiega – e apprezziamo l’atteggiamento con lui proprietà e management si sono posti con i lavoratori". In questo senso, puntualizza Battaglia, la Ceramica ha assicurato che agli addetti "sarà garantita la tredicesima, la quattordicesima e la piena maturazione delle ferie". Perciò la portata del ricorso all’ammortizzatore sociale viene in qualche modo ridimensionata. Proprio ieri pomeriggio il sindacalista ha incontrato i lavoratori per spiegare loro la situazione e fare il punto in vista dell’inizio dell’anno e dell’avvio del piano di cassa integrazione. "Gli addetti coinvolti – dettaglia il funzionario della Cisl – sono quelli del comparto produttivo e alcuni impiegati legati al segmento. Tra l’altro, l’avvio della cassa integrazione ordinaria è previsto, come detto, per otto settimane, ma se la situazione dovesse migliorare l’azienda si è dichiarata disponibile a riprendere il regime ‘normale’". Ma andiamo alle cause che hanno determinato questa situazione. Se è vero che da un lato i costi energetici stanno lentamente scemando – siamo comunque ancora lontani dai prezzi registrati prima della grande impennata dello scorso anno – a creare grossi problemi sono i conflitti. "Le esportazioni verso la Francia, la Germania e gli Stati Uniti – spiega ancora il sindacalista – hanno registrato una flessione, ma il conflitto in Medio Oriente ha aggravato la situazione sensibilmente: anche quei territori rappresentano partner commerciali importanti. In questo momento, per evidenti ragioni, le richieste di esportazione da quelle zone sono essenzialmente azzerate".

f. d. b.