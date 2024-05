Ceramisti, fornai, orefici. A spasso tra arti antiche

Seconda puntata di ‘Storie di artigiani e mercanti nella Ferrara Antica’, itinerario culturale organizzato da Confartigianato in collaborazione con il Comune di Ferrara, la Curia di Ferrara e altre realtà associative del territorio.

Oggi va in scena l’itinerario dal “Borgo Superiore” alla basilica di San Paolo. L’evento sarà alle 15. Le tappe. Chiesa di S. Maria Nuova e S.Biagio, Piazzetta Lucchesi, Via Garibaldi, Piazzetta S.Niccolò, Palazzo Bentivoglio, Piazza Sacrati - Chiesa di S.Domenico, Chiesa di S.Stefano, Piazza Cortevecchia- Piazzetta S.Michele - Piazzetta Bartolucco, Chiesa e chiostro di San Paolo. Nel corso di questo secondo itinerario parteciperanno in prima persona artigiani dell’associazione (ceramisti, fornai, orefici) che nelle tappe dedicate alle rispettive ‘arti’ di riferimento interverranno raccontando dettagli del mestiere e della propria storia imprenditoriale. La conclusione del percorso è fissata all’interno del Chiostro grande della chiesa di S. Paolo in piazzetta Schiatti.

All’interno delle Mura rinascimentali, Ferrara conserva straordinarie testimonianze della presenza dei più svariati mestieri artigiani nel corso dei secoli di vita cittadina. Nonostante il trascorrere del tempo, passeggiando fra vicoli, chiese e palazzi della città antica è ancora oggi possibile imbattersi nelle tracce storiche di quegli artigiani e mercanti che fin dal XII secolo si erano organizzati nelle peculiari forme associative note come corporazioni di “Arti e Mestieri”.

In certi casi è il nome stesso di una strada a suggerirci il mestiere più diffuso fra le botteghe di quella zona cittadina. Altre volte è la presenza di un edificio sacro a testimoniare la sede di rappresentanza di quelle “associazioni di categoria” ante litteram. Altre volte ancora, è la stessa storia dell’evoluzione urbanistica cittadina a ricordarci come con l’insediamento di attività economiche in un determinato quartiere sia cambiato il profilo stesso delle vie e delle piazze che conosciamo oggi.

Scopo dell’iniziativa. Offrire al pubblico la fruizione di percorsi culturali guidati attraverso le strade e i luoghi più suggestivi del centro storico di Ferrara, con l’obiettivo, da un lato, di ricostruire e ripercorrere la straordinaria storia cittadina sotto la luce assolutamente unica e inedita dell’esperienza dei mestieri artigiani - una vera e propria “storia nella storia” - e, dall’altro lato, di recuperare l’orgoglio per le radici di un mondo culturale di cui la Confartigianato, come associazione di rappresentanza d’impresa, può rivendicare l’eredità in linea retta. Un mondo che, come si vedrà, nel corso dei secoli che videro enormi e continue trasformazioni sociali, politiche ed economiche a livello cittadino, ebbe la capacità di affrontare con lungimiranza quelle stesse problematiche d’impresa e di lavoro che ancora oggi, le imprese si trovano a fronteggiare: dalla formazione del personale, all’accesso al credito, dalla tutela del mercato fino al passaggio generazionale. L’iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi da Graziano Gallerani, presidente provinciale Confartigianato, ⁠Paolo Cirelli, segretario provinciale Confartigianato, ⁠Massimo Manservigi, vicario generale Curia di Ferrara, e ⁠Francesco Buttino, funzionario Confartigianato.