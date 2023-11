Cerca di fuggire in monopattino con la droga. Arrestato in viale IV Novembre con 33 dosi

Un anno di reclusione e 1400 euro di multa. È la pena patteggiata da uno spacciatore nigeriano 28enne, fermato dalla Polizia locale e processato per direttissima dopo essersi dato alla fuga per occultare le 33 dosi di droga che aveva con sé. L’arresto è avvenuto durante uno dei servizi di controllo organizzati nella zona delle mura di viale IV Novembre. Gli agenti hanno notato un uomo sfilarsi da un capannello di persone e allontanarsi frettolosamente in monopattino. Al tentativo di scappare ha partecipato anche un secondo nigeriano, che ha tentato di favorire il connazionale agevolandogli la fuga tagliando più volte, in sella ad una bicicletta, la strada agli agenti. Sottoposti a perquisizione, addosso al nigeriano scappato in monopattino sono state rinvenute 15 dosi di cocaina e 18 dosi di marijuana nascoste fra gli indumenti intimi.