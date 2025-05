Cerca di rubare le birre e aggredisce gli agenti. Giovane in manette

Notte di tensione in pieno centro. Erano le 2.15 di martedì quando, in un locale di via San Romano, erano presenti il proprietario e tre avventori. La serata era trascorsa tranquilla fino a quando due dei clienti hanno notato che un uomo, dopo aver preso due birre, le aveva nascoste sotto al giubbotto. I due hanno quindi deciso di informare il proprietario e, insieme a lui, hanno provato a bloccare il soggetto. Quest’ultimo, vistosi scoperto, ha reagito aggressivamente iniziando una colluttazione che, fortunatamente, è durata poco. A breve distanza infatti, erano presenti una pattuglia della polizia e una dei carabinieri che, notato il parapiglia, sono intervenuti prontamente. Sentite le prime testimonianze, mentre due operatori entravano nel locale per vedere le immagini delle telecamere, gli altri due sono rimasti all’esterno con l’indagato, un ventiduenne residente in città. Il giovane ha manifestato fin da subito un atteggiamento poco collaborativo: dopo alcuni istanti infatti, ha rovesciato a terra le sedie esterne e ha aggredito l’agente e il militare. Il 22enne è stato infine bloccato e arrestato per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina l’arresto è stato convalidato e per lui è stato disposto l’obbligo di firma tre volte a settimana.