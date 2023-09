Cerca vendetta e muore Il locale a soqquadro e la reazione dei baristi I fotogrammi della lite

di Federico Malavasi

Tavoli e sedie che volano, istanti ad altissima tensione e infine la violenta colluttazione costata la vita a Davide Buzzi. L’orrore del Big Town è tutto racchiuso nei fotogrammi di un video ripreso dalle telecamere di sorveglianza del locale e già agli atti dell’inchiesta per l’omicidio del 43enne tatuatore di Pontelagoscuro e del tentato omicidio di Lorenzo Piccinini, il 21enne che era con lui. Ed è proprio da quelle immagini che procura e carabinieri hanno potuto ricostruire quanto accaduto quella maledetta notte nel locale di via Bologna, alle porte del centro. Per la lite fatale sono finite in carcere due persone: Mauro Di Gaetano, 41enne titolare del Big Town e Giuseppe Di Gaetano, 69 anni, padre dell’imprenditore.

L’antefatto. Per capire le ragioni che hanno portato all’omicidio bisogna riavvolgere il nastro fino alla notte del 13 agosto quando, all’esterno del bar, il 19enne Edoardo Bovini fu stroncato da un malore. Buzzi, patrigno del giovane, ha sin da subito addossato una parte della colpa dell’accaduto al gestore del locale. A suo dire avrebbe tardato nell’allertare i soccorsi, mentre in realtà è stato appurato che quella sera Di Gaetano non era nemmeno presente al locale. Nei giorni successivi si sono susseguiti momenti ad altissima tensione, a partire dalla rissa davanti al bar Condor di via San Romano, dove lo stesso Buzzi ha avuto un violento alterco con un tunisino, anch’esso ritenuto dal patrigno coinvolto nella tragedia di Edoardo. L’attenzione si è poi rivolta verso il Big Town. Lunedì scorso il titolare ha depositato una denuncia per estorsione, nella quale riferiva di aver ricevuto da Buzzi un ultimatum (chiudere il bar entro il 25 settembre) e una richiesta di denaro (tremila euro), pena l’incendio del locale. Con il passare dei giorni e con il crescere della preoccupazione, il titolare del Big Town ha finito per ritrovarsi da solo. I suoi dipendenti si sono infatti licenziati uno dopo l’altro, forse intimoriti da quanto stava accadendo intorno a loro. L’uomo avrebbe quindi chiesto al padre Giuseppe di rimanere al bar insieme a lui, probabilmente perché preoccupato della piega che stava prendendo la situazione.

Ultimo atto. Venerdì sera quelle giornate di tensione sfociano nella tragedia. Stando alle ricostruzioni degli inquirenti, Buzzi passa una prima volta davanti al bar in sella a una moto, circa un’ora prima rispetto alla lite. Vedendolo, il barista allerta la polizia. La chiamata viene inoltrata ai carabinieri, competenti per la zona. La ‘gazzella’ passa dunque al Big Town per verificare che fosse tutto ok, ma l’intervento non basta a evitare il sanguinoso epilogo. Alle 23 Buzzi torna insieme a Piccinini. Con loro hanno una tanica di benzina. Entrano nel locale e iniziano a rovesciare tavoli e lanciare sedie, al punto da far saltare la luce per qualche istante. I pochi presenti si allontanano e all’interno rimangono solo i quattro litiganti. I baristi reagiscono e ad avere la peggio sono il 43enne e il 21enne, colpiti con bottiglia, coltello e chiave inglese. Buzzi muore poco dopo l’arrivo in ospedale. Piccinini sopravvive ed è tuttora ricoverato. Padre e figlio vengono invece sottoposti a fermo e accompagnati in carcere.

Dal giudice. Stamattina i due indagati (assistiti dagli avvocati Michele Ciaccia, Stefano Scafidi e Giulia Zerpelloni) compariranno davanti al giudice Silvia Marini per l’udienza di convalida del fermo (che verrà celebrata in carcere). Nel frattempo, procura e carabinieri proseguono nel massimo riserbo l’attività di indagine. Il prossimo passo sarà l’autopsia sul corpo della vittima per la quale verranno richiesti esami approfonditi. Non è poi escluso che in futuro vengano svolte verifiche anche sui cellulari dei protagonisti della vicenda, tutti posti sotto sequestro.