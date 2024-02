Cercansi volontari per il Piedibus verso le scuole

Lunedì 4 marzo riparte il Piedibus a Poggio Renatico, per il quale si stanno ancora cercando volontari. "Il Piedibus e` un nuovo, divertente e salutare modo per andare a scuola – dicono dal comune – è aperto e chiuso da adulti e serve per far andare a scuola i bambini in gruppo, seguendo un percorso stabilito e raccogliendo passeggeri alle "fermate" del bus predisposte lungo il cammino. Ciascun bimbo indossa un gilet rifrangente". E’ attivo incondizionatamente dal sole o dalla pioggia. "Lungo il percorso i bambini possono chiacchierare con i loro amici, apprendere utili abilita` nella sicurezza stradale e guadagnare un po’ di indipendenza – proseguono - Il Piedibus e` gratuito ed e` aperto a tutti gli alunni della Scuola Primaria di Poggio Renatico e Gallo e persegue molteplici obiettivi in ambito ambientale, educativo e sociale sia per i bambini coinvolti nel progetto, sia per la comunita` e per i volontari che svolgono attivita` a servizio". E si cercano volontari accompagnatori. "Il Piedibus presta un servizio con continuita` – concludono - ogni volontario puo` dare la propria disponibilita` di tempo e su questa base saranno organizzati il piano e gli orari di accompagnamento in modo da distribuire l’impegno di ciascuno e da prevedere eventuali sostituzioni in caso di necessita`". L’orario del servizio va dalle 8 alle 8.30. Per informazioni e iscrizioni si può contattare l’Ufficio Servizi Scolastici al numero 0532 824561 o via mail scrivendo a piedibus@comune.poggiorenatico.fe.it. L’esperienza del Piedibus funziona in molti Comuni del Ferrarese e del Bolognese. Un modo per socializzare e non inquinare.

Laura Guerra