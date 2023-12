Cercasi controllore della colonia felina

Copparo cerca chi si occuperà nei prossimi anni delle attività di controllo, tutela e cura della popolazione felina. È pubblicato l’avviso per manifestazione di interesse da parte di organizzazione di volontario e di promozione sociale, finalizzato alla stipula di una convenzione con il Comune di Copparo per lo svolgimento del servizio di vigilanza e gestione delle colonie feline presenti sul territorio comunale per gli anni 2024-2025-2026. Le associazioni interessate dovranno presentare la propria candidatura al settore tecnico comunale entro e non oltre le 12 del giorno 10 gennaio 2024.