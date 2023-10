Cercasi presidenti di seggio

Scadrà oggi il termine per presentare la domanda di inserimento all’albo dei presidenti di seggio del Comune di Copparo, e il 30 novembre quello per l’albo degli scrutatori. La documentazione è reperibile e scaricabile sul sito. Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio Elettorale, contattando il numero telefonico 0532-864604. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, detto informalmente presidente di seggio, è uno dei componenti dell’ufficio che si insedia presso ogni sezione elettorale in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie previste dall’ordinamento italiano. Egli è giuridicamente responsabile in prima persona, anche sotto il profilo penale, dello svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio.