Cercasi rilevatori statistici per il censimento

Rilevatori cercasi. l Comune di Bondeno cerca 11 rilevatori statistici da impiegare nel prossimo "Censimento permanente della popolazione del 2025". E’ stato a tal proposito pubblicato il 6 giugno lo specifico bando, nello spazio apposito del sito istituzionale della Città di Bondeno, allo scopo di selezionare il personale necessario per la formazione di un elenco di persone da impiegare nelle future rilevazioni dell’Istat. La selezione è aperta a tutti i cittadini (sia impiegati comunali, che esterni alle attività dell’ente) in possesso dei requisiti previsti dal bando. Il periodo in cui, indicativamente, si sarà impegnati nelle rilevazioni Istat è compreso tra il 6 ottobre e il 23 dicembre 2025. Dal sito del Comune è possibile scaricato intanto l’allegato contenente le indicazioni per la compilazione: https://www.comune.bondeno.fe.it/novita/selezione-di-rilevatori-per-il-censimento-della-popolazione-2025/.