Cerchi lavoro?. Parte il progetto con i tutor

Oggi, la Fondazione Enrico Zanotti, in collaborazione con l’Università, propone alla componente studentesca l’evento ’Work in Progress: al lavoro nella ricerca del lavoro’. L’evento si terrà presso i nuovi istituti Biologici dell’Università alle 18 e sarà seguito da un rinfresco e tavolo di lavoro presso uno degli studentati della Fondazione Enrico Zanotti, il Campus Santa Teresa, in piazzetta Giovanni da Tossignano 2. "Il progetto ’Work in Progress’ – spiega la Fondazione – vuole favorire l’incontro tra chi cerca una prima occupazione e chi la offre, attraverso una maggiore conoscenza di sé e del mondo del lavoro. Il progetto è coordinato da due figure principali: il tutor junior, Elisabetta Urban, neolaureata in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche referente della componente studentesca, e i tutor senior, che mettono a disposizione dei giovani la rete di rapporti maturata attraverso la loro esperienza lavorativa, per la ricerca di una strada per i giovani neolaureati".

L’obiettivo è quindi creare un luogo di confronto diretto con chi rappresenta il mondo del lavoro, come affiancamento alle modalità standard prevalenti di job recruiting come LinkedIn o Indeed, valorizzando le relazioni dove la positività di ogni individuo si vive concretamente rafforzando non solo l’autostima ma anche una percezione più autentica e consapevole di sé, delle proprie potenzialità e delle risorse che il contesto offre. L’evento vedrà la partecipazione, oltre alla componente studentesca, della professoressa Preti Delia e della professoressa Baldisserotto Anna, docenti del corso di studi di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche dell’Università di Ferrara; Omar Paolucci, orientatore al lavoro di Ergo; Giovanni Galante di Fidia Farmaceutici e Donatella Confortini Donatella di Alfasigma.