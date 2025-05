Ceres e rifiuti, ecco la svolta. Due nuove isole

Mentre da tempo si registrano abbandoni di rifiuti vicino ai bidoni del quartiere Ceres, il Comune ha deciso di attivarsi. "Si sono tentati diversi approcci operativi da parte di Clara per la soluzione della problematica ma senza esiti risolutivi – spiega l’amministrazione –. La proposta deliberata è dunque la realizzazione di due aree delimitate da pannellature da posizionare sulla pubblica via e da riservare alle utenze della Ceres".

Sono due isole e saranno collocate nell’area di via Borghi e su via XXV Aprile vicino all’incrocio con via De Gasperi e saranno per la raccolta di non riciclabile, carta e cartone, plastica e lattine, umido organico. "Per ciascuna isola – spiegano dal municipio – verrà posizionata una struttura in plastica riciclata idonea a schermare i bidoni carrellati da adibire alla raccolta differenziata dei rifiuti, che costituiranno dotazioni riservate alle utenze del quartiere Ceres, in alternativa alle dotazioni nominali, in analogia alla gestione condominiale della raccolta domiciliare. La soluzione proposta semplificherebbe notevolmente le operazioni di raccolta dei rifiuti da parte di Clara, con risvolti positivi sui costi del servizio e anche sul decoro urbano e sull’igiene pubblica essendo le utenze facilitate nel conferimento".